Rio Ave-Benfica, em direto

Intervalo



45' - Livre favorável ao Benfica. paulo Bernardo atira para fora.



43' - Que perdida! Martim Neto falha primeiro remate e à segunda a bola sai ligeiramente ao lado. Esteve perto novo golo no jogo.



Rio Ave consegue travar jogada perigosa do ataque encarnados, que conquistam canto. Passa o perigo.



34' - Benfica coloca a bola no fundo da baliza do Rio Ave, mas o árbitro da partida já tinha assinalado falta de Henrique Araújo sobre o guarda-redes adversário. Este golo não conta.



29' - Samuel Soares defende remate perigoso da formação do Rio Ave. Boa intervenção do guarda-redes do Benfica, que no lance do golo deixou-se antecipar por Tomás Martins.



27' - Benfica fica a pedir penálti por falta sobre Paulo Bernardo, no entanto o árbitro da partida nada assinala. Segue o jogo.



25' - Jogo muito dividido neste minutos seguintes à marcação dos golos. Equilíbrio evidente entre as duas equipas que dividem a liderança da fase de apuramento de campeão do nacional de juniores.



17' - Gooolo do Rio Ave! Tomás Martins de bola parada restabelece a igualdade. Está feito o 1-1.



15' - Gooolo do Benfica! Tiago Gouveia coloca as águias na frente do marcador. Está feito o primeiro golo do jogo.



14' - Remate de Paulo Bernardo a bater na malha lateral da baliza do Rio Ave. Boa iniciativa da equipa do Benfica.



7' - Ruca faz falta sobre Henrique Pereira, que neste minutos iniciais têm dado muito trabalho aos adversários. Livre favorável aos encarnados. Martin Neto bate o livre e a bola chega à área do Rio Ave mas Diogo Figueiredo é carregado em falta.



1' - Começa!



O jogo está prestes a começar.



Equipas:





: Samuel Soares; Renato Matos, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues Gabriel Araújo, Adrian Bajrami; Rafael Brito, Martin Neto, Paulo Bernardo, Tiago Gouveia; Henrique Araújo e Henrique Pereira.: Diogo Figueiredo; Ruca, Tomás Martins, Jorge Rodrigues, David Branco; Rodrigo Guedes, Diogo Almeida, Guilherme Aguiar, Fábio Ronaldo, Luís Pinto e André Ramalho.Rio Ave e Benfica defrontam-se na manhã deste domingo, no jogo que fecha a 4.ª jornada da fase de apuramento de campeão do nacional de juniores.Com 9 pontos conquistados - três jogos, três vitórias - as equipas dividem o topo da tabela, à frente do Sp. Braga, que nesta ronda empatou (2-2) com o FC Porto (que ocupa o 7.º e penúltimo lugar).