Benfica e Sporting goleiam

Benfica e Sporting mostraram-se em forma no pontapé de saída para cada uma das equipas no Torneio Nacional de juniores. A disputarem a Série B – que depois cruza com a Série A nesta iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol para dar oportunidades de competição aos mais jovens –, águias e leões somaram goleadas frente a Académica e Belenenses, respetivamente.

No caso dos encarnados, o triunfo por 4-0 foi construído com um bis de Franculino Dju, além dos golos de Nuno Félix e Hugo Félix, irmão de João Félix. Quanto aos verdes e brancos, a vitória foi por números ainda mais expressivos, como se percebe pelo 6-0. Youssef Chermiti foi a figura ao assinar um bis, enquanto Renato Veiga, Lucas Dias, Mateus Fernandes e Diogo Cabral também marcaram.