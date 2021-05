Sporting-Benfica, em direto

O segundo dérbi do dia - depois dos juvenis e antes do duelo na Liga NOS - volta a colocar frente a frente Sporting e Benfica, agora em juniores. É a segunda jornada do torneio que a federação criou para dar competição aos escalões de formação... Vamos acompanhar tudo ao minuto, fique por aí.

Ao Minuto há 1 min 16:24 21' - Mais uma vez Lucas Dias a efetuar um remate potente de fora da área, com a bola a passar bem perto do poste da baliza de André Gomes. há 2 min 16:23 20' - Recuperação de bola de Lucas Dias que combina com Dju e fica na cara do guardião dos encarnados, que se atira a bola e agarra. Leões ficam a pedir penálti. há 5 min 16:20 Golo Benfica! (0-1) 17' - Remate colocado de Francisco Domingues, após uma tabelinha à entrada da área dos leões. Está inaugurado o marcador em Alcochete a favor dos visitantes. há 8 min 16:17 15' - Livre cobrado pelo Benfica para a área, mas passou sem perigo para Diogo Pinto. há 10 min 16:15 12' - Livre de Lucas Dias para a área, o guardião do Benfica saiu de entre os postes, mas a bola acabou por ser cortada pela defesa das águias. há 16 min 16:09 6' - Francisco Domingues a cruzar da esquerda mas ninguem encostou para a baliza e a bola saiu pela linha lateral. há 17 min 16:08 5' - Primeiros instantes da partida com o Benfica a ter mais iniciativa, ainda assim a bola anda longe das balizas. há 22 min 16:03 Começa a partida! Já rola a bola na Academia de Alcochete. há 23 min 16:02 Eis o onze do Benfica André Gomes, Diogo Spencer, José Muller, António Silva, Francisco Domingues, Jevsenak, Ndour, Gustavo Mendonça, João Resende, Pedro Santos e Luís Semedo. há 45 min 15:40 Eis o onze do Sporting 1?1? inicial dos #JunioresSCP:



Diogo Pinto, David Monteiro, Gilberto Batista, Emanuel Fernandes, Martim Marques, Renato Veiga, Lucas Dias, Mateus Fernandes, Youssef Chermiti, Miguel Menino e Isnaba Mané.#SCPSLB — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 15, 2021 há 2 horas 14:23 Dérbi de emoções fortes O Sporting recebe esta tarde, às 16 horas, o Benfica, na segunda jornada da Série B do torneio criado pela federação para os escalões de formação. As duas equipas vêm de resultados avantajados: os leões bateram na rinda inaugual o Belenenses, por 6-0, ao passo que os encarnados superaram a Académica, por 4-0.