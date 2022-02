FC Porto-Sporting, em direto

há 53 min 14:06

Sporting em vantagem na tabela classificativa

O Sporting parte para a partida no 6.º lugar, com um ponto, após o empate a zero na receção ao Sp. Braga na jornada inaugural do apuramento de campeão. Já o FC Porto - campeão em título e que terminou a 1.ª fase no primeiros a norte, com 49 pontos - segue em 7.º, com zero pontos, fruto da derrota com o Benfica.