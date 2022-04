Sporting atinge lugar no pódio

O Sporting conseguiu a terceira vitória no apuramento de campeoão de sub-19 e aproximou-se dos lugares cimeiros. Já ocupa lugar no pódio.

Ainda muitos espectadores se sentavam e o Rio Ave já estava na frente do marcador. Fábio Ferreira num remate de primeira, à entrada da área, colocado ao ângulo da baliza de Francisco Silva, que nada podia fazer. Os leões demoraram a recompor-se e, na primeira ocasião, Tiago Augusto assistiu Isnaba Mané, que na cara de Romana, finalizou. No segundo período, o Sporting teve mais posse e beneficiou de uma formação vila-condense menos ofensiva do que no início. Os leões estiveram próximos do golo, num remate ao poste de Diogo Travassos. Depois da ameaça, André Gonçalves, à entrada do último quarto de hora, colocou os leões na frente, com um remate colocado após um bom lance na direita de Diogo Travassos. Dois minutos foi o tempo de que Skoglund precisou para fechar o resultado.