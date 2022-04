FC Porto-Benfica, em direto

há 51 min 09:44

Luís Araújo: «Estamos confiantes e vamos lá para ganhar»

Luís Araújo, técnico do Benfica, alertou para as dificuldades do clássico deste domingo, mas garantiu que as águias vão ao Norte "para ganhar". "Sabemos que o adversário é forte individual e coletivamente, mas nós também somos. Ainda não perdemos nesta fase do campeonato, estamos confiantes, vamos lá para ganhar, porque essa é a forma de estar do Benfica".