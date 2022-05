há 48 min 16:25

Benfica e Sporting medem forças no Seixal

Benfica e Sporting defrontam-se no Seixal, a partir das 17h, num jogo da 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão de juniores. Ás águias ocupam o 2.º lugar com 17 pontos (8 jogos), enquanto que os leões estão em 4.º, com 15 pontos (9 jogos). O FC Porto lidera com 21 pontos em 10 jogos.