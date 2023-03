Nulo em Alcochete atrasa (ainda mais) Sporting e FC Porto na luta pelo título de juniores

há 24 min 17:56

Nulo prevalece em Alcochete

90'+5 - Fim de jogo! O nulo prevalece em Alcochete no clássico entre Sporting e FC Porto, em jogo da 5ª jornada do Apuramento do Campeão do campeonato de juniores. O Sporting acercou-se mais vezes da baliza contrária mas falhou sempre no momento de finalizar, com várias ocasiões a esfumarem-se até face à ausência de remate. Do lado dos dragões, Candé teve o 0-1 nos pés mas o guardião leonino brilhou com uma mancha de nível, já no segundo tempo.