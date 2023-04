FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 09:22

Classificação

O FC Porto atravessa algumas dificuldades na prova e quer mostrar, diante do rival, que tudo não passa de uma má fase. Os dragões ocupam o 7.º lugar da tabela classificativa com cinco pontos - e apenas uma vitória em cinco jogos -, enquanto o Benfica é líder com quatro triunfos e uma derrota no mesmo número de partidas. As águias somam 12 pontos.