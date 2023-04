Benny pode trocar Quarteirense pela Lituânia

O médio Bernardo Sousa (Benny), de 18 anos, capitão dos juniores do Quarteirense, já com diversas aparições na equipa principal, poderá mudar-se em breve para a Lituânia, a fim de integrar os quadros do FK Riteriai, decorrendo contactos que podem levar a um acordo em breve.Apontado como um dos jovens algarvios mais promissores da sua idade, Benny, um médio-ofensivo com capacidade rompedora e qualidade na finalização, despertou a cobiça dos lituanos em boa parte devido à influência do treinador português Matthew Silva, que é adjunto na equipa principal do Riteriai e treinador do conjunto secundário do clube.Benny iniciou a sua carreira no Internacional de Almancil e passou depois por Farense e Louletano. Voltou ao Internacional de Almancil e cumpre a sua primeira época no Quarteirense.O Riteriai ocupa o último lugar da liga lituana, após a quinta jornada da prova, sendo a única equipa sem vitórias, e procura reforços para assegurar uma maior capacidade competitiva.