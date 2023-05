Sporting-Benfica, em direto

há 3 horas 11:13

Benfica isola-se se pontuar em Alcochete

O Benfica parte para este encontro na liderança da fase de apuramento de campeão, a qual partilha com o Famalicão, ambos com 19 pontos. Ainda assim, os famalicenses têm mais um encontro disputado do que as águias que, em caso de vitória ou empate hoje, se isolam no topo da classificação, quando ficam a faltar quatro jogos para o final da competição.