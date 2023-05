há 1 horas 10:13

Leões um lugar acima

À entrada para esta 12.ª ronda, os leões estão em 3.º lugar com 19 pontos, mais um do que os dragões, em quarto. A liderar está o Benfica com 22 pontos: os encarnados jogam, à mesma hora, com o Sp. Braga (5.º classificado). No 2.º lugar está o Famalicão com os mesmos 22 pontos do que o Benfica