Benfica-FC Porto, em direto

Pode haver campeão hoje!

O Benfica parte para a penúltima jornada no 2.º lugar da fase de apuramento de campeão, com 23 pontos, menos dois do que o Famalicão, que se pode sagrar campeão hoje. Para isso, os famalicenses precisam de bater o Sporting, em Alcochete (jogo que arranca igualmente às 11 horas), e esperar que as águias não derrotem o FC Porto. Os dragões seguem em 3.º lugar, com 21 pontos, mas, caso a formação de Vila Nova de Famalicão triunfe esta manhã, ficam sem hipóteses de conquistar o título.