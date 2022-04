À boleia de Ilídio Vale: Sub-19 do Nogueirense inspiram-se no apuramento de Portugal para o Mundial do Qatar

No regresso ao continente após o triunfo (3-1) sobre o Barreirense, na Madeira, o nome de Ilídio Vale foi evocado entre a comitiva dos sub-19 do Nogueirense e, logo aí, o treinador Ricardo Braziela definiu o apuramento de Portugal para o Mundial do Qatar, no play-off frente a Turquia e Macedónia do Norte, como modelo de inspiração para a sua equipa. Afinal de contas, tal como aconteceu com a Seleção, também os juniores do Nogueirense precisam de duas vitórias, nos três jogos que lhes faltam disputar, para o sonho da subida à 1.ª Divisão Nacional se tornar realidade."Sei que é muito difícil, que não somos favoritos, mas eu acredito que é possível chegarmos ao primeiro escalão de juniores", afirmou a Record Ricardo Braziela. "Estamos a lutar, estamos vivos e se ganharmos ao Marítimo as nossas hipóteses serão ainda maiores", prosseguiu o treinador dos sub-19 do Nogueirense, que defronta os insulares, este sábado, a partir das 15 horas.Apesar dos 37 anos, Ricardo Braziela já tem no currículo a única subida do Nogueirense à 1.ª Divisão Nacional, em 2018/19, então na liderança dos sub-17. E esse feito é único no clube da Maia, apesar de ter sido lá que, em 1986/87, o adjunto de Fernando Santos na Seleção Nacional iniciou a sua carreira de treinador.O mesmo Ilídio Vale que, agora, dá boleia e inspiração ao sonho desta jovem equipa, maioritariamente composta por juniores de primeiro ano, também não logrou apurá-la para o primeiro escalão, mas Ricardo Braziela até pode repetir o feito, ele que no verão passado teve propostas para mudar de ares, mas viu-se seduzido e entendeu assumir o projeto dos sub-19 do Nogueirense.Em boa hora o fez, pensarão os seus jogadores e os dirigentes, com Sérgio Leite à cabeça, ele que foi guarda-redes, entre outros, do Boavista e dos vários escalões jovens da Seleção Nacional. Depois do Marítimo, o Nogueirense ainda tem mais dois 'match-points' para consumar a subida, frente a Varzim e ao Boavista.Os axadrezados lideram esta Fase de Subida Norte da 2.ª Divisão Nacional de Sub-19 com 19 pontos, o Marítimo é segundo com 13, depois vem o Nogueirense com 10 a fechar o pódio, mas seguido por Gondomar (nove pontos) e Varzim (oito)."Não é à toa que estamos na luta, trabalhamos muito para isso apesar de todas as condicionantes", explicou ainda Ricardo Braziela, referindo-se sobretudo ao facto de não poder fazer os jogos como visitado no Municipal de Nogueira da Maia durante esta Fase de Subida, devido às dimensões do relvado sintético que são acima do permitido pela Federação Portuguesa de Futebol."Temos feito os nossos jogos em casa no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, também na Maia, mas num relvado natural e não é mesma coisa, porque os jogadores não têm referências, porque só podemos treinar lá duas vezes por semana", lamentou o treinador, mas sem querer utilizar isso como desculpa seja para o que for, até porque o Nogueirense, como já se percebeu, continua na luta pela subida.Colocando o mérito da grande época que a equipa está a assinar também nos jogadores, por eles terem entendido e aceitado o processo que lhes propôs, Ricardo Braziela tem, também ele, sob sua alçada um jovem guarda-redes já convocado para os sub-17 da Seleção Nacional. Falamos de Ekumbi Travessa, de 16 anos, e que já mede 1,91m.Ainda no que toca ao plantel dos sub-19 do Nogueirense, é no meio-campo que moram os três capitães de equipa: Barreiro, Rafa e Dani. No ataque, nota para Valentino Pereira, que foi o segundo melhor marcador da fase regular do campeonato.É com estas e outras armas que Ricardo Braziela vai à luta, ciente de que, independentemente do que vier a acontecer, construiu aqui uma base sólida não só para o seu sucesso futuro, mas também para o dos jogadores que dirige.