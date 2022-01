Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Benfica, 1-1: águia firme no trono Sporting esbarrou na solidez do Benfica, que com o empate terminará a 1.ª fase na liderança





EQUILÍBRIO. Catena e Franculino Djú em duelo nas alturas

• Foto: rui minderico