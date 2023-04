A vitória no clássico frente ao Benfica, na jornada passada, deu mesmo vida nova ao FC Porto, que somou a segunda vitória seguida no Nacional de juniores, batendo o Estoril por 2-0. A formação comandada por Nuno Capucho construiu este triunfo com dois golos na primeira parte, apontados por Jorge Meireles (31’) e Dinis Rodrigues (44’), mas o jogo acabou por ficar marcado por um gesto de fair play. O portista Joel Carvalho ajudou no transporte de um adversário lesionado e foi recompensado com o cartão branco mostrado por Paulo Barradas.