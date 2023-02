E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

FC Porto deixa fugir dois preciosos pontos, diante de um Sp. Braga que, a partir dos 24', ficou reduzido a dez unidades. Aos 11', na sequência de um livre marcado por Diego Rodrigues, os arsenalistas colocaram-se em vantagem, mas, aos 24', Diogo Martins foi expulso, por acumulação de amarelos. Aos 27', na sequência de um livre, Joel Carvalho empatou, de cabeça. A primeira parte foi descolorida e a etapa complementar deixou ainda mais a desejar.





Em suma, num jogo pobre, onde os arsenalistas estiveram melhores com dez do que com onze e os portistas estiveram 'desaparecidos', o empate é um justo, até porque à exceção dos golos, o encontro foi um deserto de ideias.: F. G. S.