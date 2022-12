Com um golo madrugador, apontado logo aos 6' por Jeremy Agbonifo, o FC Porto venceu o Sp. Braga (4-0) num jogo em atraso da 14ª jornada e subiu ao 2.º lugar da zona Norte, ainda liderada pelos arsenalistas. O facto de os bracarenses terem ficado com uma unidade a menos, por expulsão do central Jónatas (10'), foi determinante. Os azuis e brancos entraram a todo o gás, limitando ao máximo a capacidade de reação dos minhotos e os golos foram, por isso, surgindo com toda a naturalidade.