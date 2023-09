Depois de ser derrotado por 1-0 em Faro, o Sporting voltou a não ganhar ao não conseguir melhor do que o empate a um golo na receção ao Alverca, que somou o terceiro empate em quatro jornadas.

No primeiro jogo nos juniores esta época, o extremo Pedro Sanca aproveitou um corte incompleto da defesa ribatejana e rematou de fora da área para o 1-0. A equipa de Rui Capucho respondeu e, com avançados rápidos, obrigou a defesa leonina a estar sempre atenta. Na 2ª parte, houve lances de perigo junto das duas balizas. Ayrton Figueira obrigou Miguel Gouveia a evitar a igualdade com uma defesa apertada e Diogo Martins, com um remate colocado, ameaçou o 2-0. Com o Sporting no ataque, foi o Alverca a chegar à igualdade com Ayrton Figueira a fazer um chapéu a Miguel Gouveia. O jogo foi imprevisível até final, com os leões a pressionaram mas a igualdade não se alterou.

Dragão convence

A norte, o FC Porto venceu o P. Ferreira por um confortável 3-0. Os dragões dominaram e o resultado podia ter sido mais dilatado, não fosse alguma ineficácia dos avançados e a boa exibição do guardião João Monteiro.