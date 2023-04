Trinta e oito segundos foi o tempo que o Sporting precisou para abrir caminho para a vitória por 2-1 frente ao Alverca. Cruzamento de Tiago Parente, Rafael Nel amorteceu e Manuel Kissanga rematou certeiro. Quando os ribatejanos acordaram, correram atrás do prejuízo, mas seriam os leões a ampliar já no segundo período, através de um penálti convertido por Pedro Sanca. Igualmente num castigo máximo, Tiago Capucho reduziu e preservou alguma incerteza no resultado, apesar de o Sporting ter as melhores oportunidades.