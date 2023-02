O Sporting estreou-se a vencer, ao bater o Vizela por 3-2, num jogo com final repleto de emoção. Os cinco golos só surgiram no segundo período, período em que a partida foi mais interessante. Rafael Nel num canto abriu o ativo, Pedro Sanca, de cabeça, ampliou e, numa arrancada de Tiago Brito, o Vizela reduziu. A festa forasteira não durou muito, pois no minuto seguinte Isnaba Mané fez o 3-1. Aos 90'+1 Martim Boloto reduziu de penálti e, no último lance, o Vizela poderia ter igualado, mas Tiago Brito, de baliza aberta, desperdiçou.