Agressões na receção ao Santa Clara dão processos disciplinares a dois juniores do Rabo de Peixe

Na sequência das agressões que marcaram o jogo Rabo de Peixe-Santa Clara, da 12.ª jornada do Campeonato de São Miguel em juniores, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a dois dos três jogadores da equipa da casa que foram expulsos, no caso António Carreiro e Leandro Sousa. Ambos ficam suspensos preventivamente.





Outro terceiro atleta do Rabo de Peixe, Lucas Correia, foi punido com um jogo de castigo por "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos", segundo comunicado do CD.

O caso, recorde-se, motivou uma queixa enviada ao Ministério Público por parte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.