Águia esteve insaciável frente ao Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Campeão em título, o Benfica mostrou-se insaciável diante do Estoril, que sofreu mais golos neste jogo que nos cinco anteriores. Iuri Moreira e Ivan Lima, cada um com três golos, foram os jogadores que mais se destacaram neste triunfo folgado (9-0) e que permite à equipa de Filipe Coelho seguir na perseguição ao líder Sporting.

Os canarinhos até entraram bem na partida e mostraram-se mais perigosos nos minutos iniciais, mas quem abriu o ativo foi o Benfica através de uma bola parada, na cobrança exemplar de um livre direto, através de Rafael Luís. O Estoril ainda tentou reagir, mas a partir do segundo golo (26’), o primeiro de Iuri Moreira, tudo se modificou. O Benfica passou a tomar conta do jogo e os canarinhos passaram por um mau bocado até ao intervalo, sofrendo ainda mais três golos que elevaram o marcador para 5-0 no final da primeira parte.

Ao intervalo, o treinador do Estoril meteu ‘sangue novo’ na equipa, mas isso de pouco valeu porque o Benfica foi uma equipa completamente dominadora e os golos continuaram a surgir com naturalidade.