Alverca-Benfica, 1-2: Duas bicadas da águia valem três preciosos pontos

O Benfica passou com dificuldade o desafio em Alverca e encurtou para 1 ponto a desvantagem para o Sporting, que pode perder a liderança nesta jornada, caso o Farense triunfe hoje diante do Lusitânia. Os encarnados começaram melhor, a dominar, enquanto o conjunto ribatejano surgiu mais resguardado e a apostar em rápidas transições.





Neste período, as águias desperdiçaram várias ocasiões para marcar. O golo do Benfica acabou por aparecer no início do segundo tempo, através de Jair Monteiro. A equipa de Luís Araújo continuou a dominar e Francisco Neto, de livre direto à entrada da área, ampliou a vantagem. O Benfica geriu o resultado, sem correr muitos riscos e foi o Alverca a reduzir com um golo de Rodrigo Catraio à boca da baliza (84’), após cruzamento de Rodrigo Cardoso .