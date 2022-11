Alverca-Benfica, 7-3: Alverca leva águia ao tapete

Que vitória épica! Depois de ter vencido no Seixal (3-2), o Alverca voltou a repetir a ‘gracinha’, mas agora em dose maior, já que impôs um goleada (7-3) ao Benfica. Com este resultado, o emblema ribatejano ocupa o 2º lugar e fica apenas a dois pontos dos encarnados.Num jogo de loucos e com os nervos à flor da pele, houve dez golos, quatro penáltis, três vermelhos e 13 cartões amarelos. A equipa da casa entrou a pressionar e, nas duas primeiras oportunidades, Jaime Júnior, em velocidade passou a defesa e rematou colocado, e David Polito, num grande disparo fora de área, assaltaram a dianteira do marcador logo aos seis minutos. Quando a formação de Filipe Coelho acordou, começou a equilibrar o encontro e Gustavo Varela ainda desperdiçou um penálti, já depois de Mário Tudose ter reduzido a desvantagem. Ainda antes do intervalo, Ewandro voltou a dilatar o resultado e o técnico das águias acabou expulso.O descanso foi bom conselheiro para o emblema da Luz e Gustavo Varela conseguiu mesmo chegar ao empate. No entanto, era dia do Alverca ser feliz e Ewandro, Pedro Pato, Duarte Carreira e Janickson construíram um triunfo histórico frente a um Benfica a jogar com menos dois jogadores.