Amora repudia ataque a autocarro dos sub-19

O femitiu este sábado à noite um comunicado, onde lamenta o ataque de que foi alvo a sua equipa de sub-19 no Seixal, depois do jogo contra a equipa local. Eis o comunicado:

"A Amora FC – Futebol SAD condena veementemente e repudia todo e qualquer ato de violência, seja ele no futebol ou na sociedade em geral. Após o jogo Seixal Clube 1925 e Amora FC SAD, no escalão de Sub-19, o autocarro da nossa equipa foi atacado junto ao Estádio Municipal do Bravo, com a comitiva completa no interior. A Amora FC – Futebol SAD irá sempre reger-se pelos valores de ética, respeito, fair play e disciplina, condenando estes tipo de atos, que felizmente não originaram nenhum ferido. Acreditamos que a competição deve permanecer dentro do campo, onde exemplarmente, a nossa equipa honrou as nossas cores", pode ler-se.