André Lacximicant é o melhor marcador do nacional de juniores e chama atenções

O desempenho de André Lacximicant, avançado de 18 anos do Académico de Viseu que é o melhor marcador do campeonato nacional de juniores, com 25 golos apontados esta temporada, está a despertar o interesse de vários emblemas dos escalões profissionais.





A promessa viseense, que é representada pela Wealthsports e até à última jornada dividiu a liderança da lista dos melhores marcadores com Henrique Araújo, do Benfica, reforçou o seu estatuto graças ao póquer apontado ao SC Ideal na última jornada.Capacidade de finalização ainda sem destino assegurado, mas com a certeza de um contrato profissional no final da temporada para continuar a maturar o seu potencial nas principais divisões do nosso futebol.