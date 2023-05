Associação de Futebol de Braga condena agressões de jogador dos juniores a árbitro

A Direção da Associação de Futebol de Braga condenou as agressões ao árbitro Luís Novais no encontro entre Regadinhas Freiriz e Tabuadelo , da 1ª Divisão do campeonato distrital sub-19. O jovem árbitro foi vítima de uma agressão por parte do guarda-redes do Tabuadelo, clube do concelho de Guimarães, tendo mesmo recebido assistência hospitalar. As cenas de pancadaria alastraram-se, depois, aos adeptos das duas equipas que invadiram o campo, levando à suspensão do jogo.O organismo liderado por Manuel Machado "repudia" os atos de indisciplina e "lamenta a agressão sofrida pelo senhor árbitro", ao mesmo tempo que garante que "os órgãos competentes da A.F. Braga analisarão toda a situação e não deixarão de agir em conformidade com os regulamentos em vigor"."A Direção da A.F. Braga não se revê neste tipo de comportamentos e tudo fará para, dentro das suas possibilidades, evitar atos e atitudes que possam por em causa os valores do desporto, da sã convivência, do respeito e do fair-play", adianta ainda o comunicado.Por seu turno, a Associação de Árbitros de Futebol de Braga "lamenta e repudia" o episódio de agressões físicas. Informa ainda que está disposta a "recorrer a todos os meios legais à disposição para que o protagonista de mais um episódio de violência extrema contra um jovem membro da classe da arbitragem seja criminalmente responsabilizado e punido pelo seu ato reprovável e inqualificável".A Associação de Árbitros de Futebol de Braga insta ainda o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Braga "e às demais autoridades competentes", para "não permitirem que esta situação passe impune e que tomem as diligências necessárias para impedir que pessoas que protagonizem atos como estes voltem a competir e repetir os seus atos".