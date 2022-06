Belenenses aposta no filão guineense

Estevão Luiz Manga, extremo-direito de 13 anos, e Anssumane Sanhá, médio-ofensivo de 16, encontram-se a treinar desde setembro do ano passado com as equipas de iniciados e juvenis do Belenenses. Os dois jovens talentos nascidos na Guiné-Bissau viajaram para Portugal a convite do agente Amadu Dinis Candé, que tem trabalhado com outros jovens futebolistas oriundos daquele país africano de língua oficial portuguesa.Os dois futebolistas vão ser inscritos na Federação Portuguesa de Futebol e vão participar nas edições 2022/23 dos campeonatos das respetivas categorias: Estevão no Nacional da 1ª divisão de iniciados e Anssumane no Nacional da 1ª divisão de juvenis.O Belenenses reforça-se no filão guineense, que tantos talentos tem revelado através do futebol português.