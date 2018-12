Benfica bate Marítimo com penálti na compensação

Um golo marcado de penálti no último minuto da partida (90+4’), por Alexandre Penetra, deu a vitória ao Benfica no jogo que disputou com o Marítimo relativo à 14ª jornada do Campeonato Nacional de juniores. Foi uma vitória muito suada da equipa orientada por Renato Paiva, que exerceu grande domínio durante todo o encontro, mas que encontrou pela frente um adversário determinado em dificultar-lhe a tarefa ao máximo e mesmo até ao limite.Na primeira parte, os encarnados atacaram bastante e tiveram muita posse de bola, mas criaram poucas oportunidades de real perigo. Tudo isto devido à forma compacta e solidária como a equipa madeirense se apresentava em campo, muito fechada, com o bloco baixo e as linhas defensivas muito juntas. O Benfica simplesmente não conseguia encontrar espaço para finalizar com êxito e o intervalo chegou com o marcador em branco.Na segunda metade, as características não se modificaram, mas as entradas de Ronaldo Camará e Luís Lopes fizeram com que a pressão das águias ficasse cada vez mais acentuada. Com naturalidade, o perigo passou a ser uma constante junto à baliza da equipa madeirense, que teve no guarda-redes Miguel Dias o seu melhor jogador em campo.E a verdade é que, quando tudo indicava que o jogo iria mesmo terminar empatado, uma falta cometida sobre João Ferreira deu origem ao penálti que fez os adeptos que estiveram no Caixa Futebol Campus suspirar de alívio, com os três pontos a ficarem para o lado das águias.