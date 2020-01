Benfica 'cilindra' U. Leiria com 7 golos

O Benfica recebeu e goleou, este domingo, a U. Leiria por 7-0, em jogo da 18.ª jornada da Série Sul do Campeonato Nacional de Juniores.





Os encarnados, que assim se mantêm invictos na competição, inauguraram o marcador aos 10 minutos, por Henrique Pereira, e dois minutos depois Ricardo Matos dilatou a vantagem.Ainda antes do intervalo, Rajmund Molnar bisou na partida (aos 25' e 44').Já no segundo tempo, aos 79', Diogo Nascimento fez o 5-0 e quatro minutos depois, Rajmund Molnar assinava o hat trick. O resultado final chegou aos 89' com golo de Gerson Sousa.