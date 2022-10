Benfica e Sporting vencem uma semana antes do dérbi

O líder Benfica foi ao Restelo quebrar a invencibilidade do Belenenses. Em jogo da jornada 10 da Zona Sul da primeira fase do Nacional de Juniores, os encarnados bateram os azuis da Cruz de Cristo, por 3-1, mantendo-se na liderança da Série a par do Sporting que goleou, em Alcochete, o lanterna-vermelha V. Setúbal por 4-0.





As jovens àguias entraram fortes na partida, com o goleador Iuri Moreira, mais uma vez a mostrar-se em grande plano, a apontar dois golos no primeiro tempo (7' e 33') que começaram a desenhar o que viria a ser o primeiro desaire da turma do Restelo no campeonato - a única que estava invicta ao cabo de nove jogos.Na etapa complementar, deu-se a reação dos pupilos de Jorge Aurélio que ainda assustaram com o golo do recém-entrado Silton Bicai (52'). No entanto, Filipe Coelho, pelo lado dos encarnados, também refrescou a equipa e foi precisamente Gustavo Varela, quatro minutos depois de entrar, aos 74, que sentenciou a partida impondo a primeira derrota ao Belenenses que se viu relegado para o quarto lugar após ser ultrapassado pelo Alverca que foi ao reduto do Estoril bater os canarinhos com um golo solitário.Empatados na tabela, com 25 pontos, Benfica e Sporting encontram-se no próximo sábado, pelas 17 horas, no Benfica Campus.