Benfica derrota Belenenses no arranque do campeonato nacional

O Benfica entrou com o pé direito no Campeonato Nacional de Juniores, ao derrotar o Belenenses por 3-0. Num encontro que contou com a presença de adeptos nas bancadas, apesar do muito calor que se fez sentir, os pupilos de Luís Araújo brindaram o público presente com uma exibição de qualidade e momentos de bom futebol, nomeadamente na primeira parte.

E foi nos primeiros 35 minutos que a equipa da casa construiu o resultado. O Belenenses sentiu muitas dificuldades para contrariar o domínio e as iniciativas do adversário, pelo que os encarnados chegaram naturalmente à vantagem logo aos 8 minutos. Diego Moreira inaugurou o marcador, beneficiando de uma assistência de Franculino, que à passagem da meia-hora marcou o segundo golo do encontro. Cinco minutos mais tarde, foi o próprio que dilatou a vantagem das águias para 3-0 e fixou o resultado final ainda antes do intervalo. Na segunda parte, o Benfica geriu o ritmo da partida e os azuis do Restelo não conseguiram mostrar argumentos para evitar a derrota no Seixal.