Benfica derrota Estoril com hat-trick de Franculino Djú

O Benfica recebeu e derrotou o Estoril por 4-1 em partida da 6.ª jornada da série sul do campeonato nacional de juniores.





Franculino Djú foi a grande figura da partida, ao anotar três dos quatro golos do Benfica, aos 4, 6 e 74 minutos - Hugo Féllix (45') marcou o outro tento das águias. Ruben Furtado, aos 50', fez o golo do Estoril.Com este resultado o Benfica mantém o pleno de vitórias, com quatro triunfos em outros tantos jogos.