Benfica derrota Marítimo com João Rego em destaque

O Benfica cumpriu na Madeira, num jogo em grande parte facilitado pela expulsão de Martim Bulic, por injúrias à equipa de arbitragem. João Rego, a melhor unidade encarnada, abriu a contagem muito cedo num remate forte à entrada da área. O Marítimo procurou sempre responder e esteve perto do empate por duas vezes por Hellens. Com mais um, o Benfica foi gerindo e teve no guardião Tomás Barros, o melhor do Marítimo, um obstáculo de vulto. Rego ainda enviou uma bola ao poste e Ivan Lima selou o 2-0, num contra-ataque.

Leões na liderança

O Sporting também venceu (3-0) e segue na liderança da Zona Sul. Em Alverca, os leões resolveram na 1ª parte, com golos de Brito (bisou aos 62’) e Sanhá. O FC Porto bateu o Tondela, num jogo em que Rebola evitou uma goleada, mas segue a 5 pontos do líder Sp. Braga.