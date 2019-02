Benfica empata com o Estoril e termina a primeira fase invicto

A equipa de juniores do Benfica recebeu este sábado o Estoril e empatou 1-1, na 22ª jornada (a última) da 1ª fase do Campeonato de Juniores (Zona Sul). O golo dos encarnados foi marcado à passagem do minuto 30, pelos pés de Tiago Araújo, avançado de 17 anos. Os canarinhos estabeleceram a igualdade no marcador através de Telmo Watche aos 68 minutos, fazendo assim o resultado final.Com este empate, o Benfica termina invicto a 1ª fase do Campeonato Nacional de Juniores e no primeiro lugar, com 60 pontos fruto das 19 vitórias e três empates num total de 22 jogos.