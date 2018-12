Benfica empata com Tondela e fecha ano com 14 pontos de avanço

A equipa de juniores do Benfica terminou o presente ano civil com um empate na visita ao reduto do Tondela, a um golo, em partida da jornada 17 da Zona Sul. Ainda assim, apesar do empate, a formação da Luz fechou 2018 com uma incrível vantagem de 14 pontos para o segundo colocado, que é precisamente a formação beirã (47 contra 33 pontos).Gonçalo Ramos, aos 32', adiantou as águias no marcador na primeira metade, uma vantagem que o Tondela acabaria por anular no segundo tempo, alcançando a igualdade com um penálti apontado aos 85 minutos.Um empate que deixou tudo na mesma na frente, mas que permitiu ao Sporting aproximar-se do Tondela, agora com 3 pontos de atraso para os beirões e 17 para o Benfica.