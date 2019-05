Benfica empata em Braga e perde liderança na penúltima jornada

O Benfica empatou este sábado na deslocação ao terreno do Sp. Braga, 2-2, e perdeu a liderança da fase de apuramento de campeão de juniores para o FC Porto, quando só falta uma jornada para terminar a competição.Vasco Paciência aos 90'+6 fez o golo do 2-2, deixando a formação encarnada a 1 ponto do agora líder FC Porto, que venceu o Tondela por 2-0.Tiago Dantas, de penálti, foi o autor do outro golo do Benfica, enquanto no Sp. Braga marcaram Renato Neto e Pedro Martins.Na última jornada, que se joga no próximo sábado, o Benfica recebe em casa o Sporting, na 3.ª posição, enquanto o FC Porto joga a partida do título frente ao Sp. Braga.