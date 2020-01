Benfica escorrega no terreno do Vilafranquense

O Benfica empatou no terreno do Vilafranquense, 2-2, e, dessa forma, viu o Sporting aproximar-se, já que os leões venceram o Belenenses por expressivos 5-1.





No Campo do Cevadeiro, os encarnados marcaram primeiro, por Henrique Araújo (2'). Aos 11', Alexandre Penetra fez o 2-0, de penálti, mas a verdade é que os ribatejanos viriam a reagir e conseguiram mesmo o empate. Primeiro por Desmond (43'), e, depois, por Lourenço Machado (85').O Benfica segue no 1º lugar na Zona Sul do campeonato nacional de juniores, com 55 pontos. O Sporting segue atrás, agora com 48.