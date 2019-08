Benfica ganha em Tondela e segue no grupo da frente

O Benfica venceu este domingo em casa do Tondela por 2-0, em jogo da segunda jornada da zona sul do campeonato nacional de juniores.





O primeiro golo das águias foi apontado por Diogo Nascimento, aos 59 minutos. Já aos 84', Henrique Pereira fechou a contagem.Com este triunfo, os encarnados têm agora seis pontos e seguem no grupo da frente, juntamente com Estoril e Académica. Já o Tondela mantém-se com três pontos.