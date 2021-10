Benfica goleia Amora com bis de Rodrigo Matos

O Benfica recebeu e goleou o Amora, por 7-0, em partida da 10.ª jornada da Série Sul do Campeonato Nacional de juniores.





Rodrigo Matos foi o protagonista do encontro ao assinar um bis no período de descontos da primeira parte (45'+2 e 45'+3). Gonçalo Negrão inaugurou o marcador para as águias aos cinco minutos de jogo.Já na segunda parte foi Iuri Moreira a fazer o gosto ao pé (48’), bem como Vladimir Mendes (50’), João Veloso (55’) e José Muller (68’), que fechou o resultado.Com esta vitória o Benfica mantém-se invicto no campeonato, com sete triunfos e um empate em oito jogos realizados.