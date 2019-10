Benfica goleia Belenenses e continua só com vitórias no campeonato

O Benfica recebeu e goleou esta sexta-feira o Belenenses por 4-0, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional de juniores (Zona Sul).





As águias inauguraram o marcador aos 11 minutos, com um golo de Filipe Cruz, seguindo-se o remate certeiro de Martim Neto, aos 35'. Na segunda parte, marcaram Alexandre Penetra aos 55' e Adrian Bajrami aos 60'.O Benfica soma oito vitórias em oito jogos no campeonato, liderando com 24 pontos. Já o Belenenses está em oitavo, com 9 pontos (três vitórias e cinco derrotas).