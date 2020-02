Benfica goleia e segue invicto para a 2.ª fase

O Benfica terminou a primeira fase do campeonato nacional invicto, somando a 18ª vitória nos 22 jogos realizados. A partida com o Alverca servia para cumprir calendário, pois ambas as equipas já estavam apuradas para a fase final, que vai decidir o campeão nacional.

A superioridade do Benfica foi total e o jogo não teve grande história, embora na primeira parte o Alverca tenha dificultado um pouco a missão das águias, que ao intervalo só ganhavam por 1-0 – golo de Diogo Nascimento (6’).

A segunda parte começou praticamente com o 2-0, por Jeremy Sarmiento (49’), na recarga a uma bola disparada à barra por Molnár, após defesa apertada de Pedro Nesi.

A equipa ribatejana tentou responder, mas as águias não deram hipóteses. O 3-0 resultou de um remate bem colocado de Martim Neto desde o vértice da grande área (64’). A pressão da equipa orientada por Luís Araújo continuou intensa e, sem surpresa, o marcador evoluiu com golos de Gerson Sousa (67’) e Henrique Araújo (78’).