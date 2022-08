Benfica goleia Nacional no arranque do campeonato

O Benfica começou a defesa do título com uma goleada (6-2) ao Nacional, em jogo da 13.ª jornada, antecedido de uma homenagem a Fernando Chalana. O duelo começou praticamente com o golo de Martim Watts (4’), que deixou os madeirenses na frente do marcador. Em estreia na competição, depois de terem adiado a partida da 1ª jornada, as águias, bastante ofensivas, deram a volta ao resultado e foram para o intervalo a ganhar por 3-1, com golos de Ivan Lima (dedicado a Chalana), João Veloso e Gustavo Varela. O Benfica foi sempre rei e senhor do encontro e o marcador foi evoluindo de forma natural até aos 6-1, com um bis de Kyanno Silva e um golo de João Rego. Perto do final, Pedro Nóbrega reduziu para 6-2.