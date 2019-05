Benfica goleia Tondela e ultrapassa FC Porto provisoriamente

Vitória do Benfica esta sexta-feira frente ao Tondela por expressivos 7-0, em jogo da 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional de Juniores.Com este resultado, o Benfica ultrapassa o FC Porto na classificação, liderando provisoriamente com 26 pontos.O Benfica, que dominou por completo o jogo, abriu o marcador aos 7 minutos, por Kevin Csoboth.Gonçalo Loureiro aumentou vantagem dos encarnados ainda na 1.º parte, aos 41’, na sequência de um canto. E no minuto seguinte Tiago Dantas, fez o 3-0, com assistência de Kevin Csoboth.Já na 2.ª parte, aos 59', Francisco Saldanha desviou, na sequência de um canto, para o número 8 do Benfica, Gonçalo Ramos, fazer o 4-0.Vasco Paciência bisou na partida, aos 73’ e 77'. Bola ao centro e… Tiago Aráujo fez o 7-0, com assistência de Vasco Paciência, aos 79’.Este sábado o FC Porto desloca-se a Alcochete para defrontar o Sporting, às 17 horas.