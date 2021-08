Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica goleou Vilafranquense no Campo do Cevadeiro Águias triunfaram por 7-0 no jogo de estreia para a equipa de Vila Franca de Xira





Benfica goleou Vilafranquense no Campo do Cevadeiro