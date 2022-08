Benfica impõe primeira derrota ao Vilafranquense

O Benfica impôs a superioridade ao Vilafranquense no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, e triunfou por 4-2 em jogo da quarta jornada da 1ª Divisão do campeonato de juniores.As águias voltaram às vitórias depois da derrota caseira com o Alverca (2-3) na ronda anterior começando a vencer face ao golo de José Sampaio (9'). Djau empatou aos 32 minutos e ainda no primeiro, a equipa da casa, orientada por Paulo Robles, ficou reduzida a 10 homens face à expulsão, por duplo amarelo, de Danielo Coelho.João Veloso fez o 2-1 que se registava ao intervalo, perto da saída para as cabinas. No segundo tempo, Varela (60') e Iuri Moreira (63') dilataram a vantagem. Farinha (75') fez o 2-4 final que impôs a primeira derrota ao Vilafranquense na prova, após três empates.

O Sporting lidera, com nove pontos em quatro jornadas, contra os seis do Benfica em três, no terceiro posto. O Vilafranquense é 10º classificado, com três pontos em quatro jogos.

Onze do Vilafranquense: Fanã; Capel, Farinha, Guga, Macieira, Roma, Zé António, Carlos Vale, Amilcar, Daniel Coelho e Afonso Gil.







Onze do Benfica: Rodrigo Anjos; Leandro Santos, José Sampaio, João Fonseca, Vladimir Mendes, Rafael Luís, João Veloso, João Rego, Jelani Trevisan, Ivan Lima e Iuri Moreira.