Benfica-Marítimo, 4-0: para curar ‘ressaca’

O Benfica venceu com inteira justiça o Marítimo por 4-0, na ressaca do desaire sofrido na jornada anterior, em Setúbal, e segue isolado no topo da Zona Sul. Os primeiros minutos decorreram de forma repartida e a primeira situação de perigo pertenceu aos madeirenses, com Francisco Gomes, na pequena área, a rematar por cima. Depois, as águias comandadas por Luís Tralhão colocaram-se em vantagem, através de um golo de belo efeito marcado por Ivan Lima (16’). A partir daqui só deu Benfica. Na segunda parte, Gustavo Varela bisou em apenas quatro minutos, e, Kyanno Silva, na recarga a um penálti cobrado pelo próprio e defendido pelo guardião Silas Henriksen, fechou a contagem.