Benfica perde em casa do Belenenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica sofreu a sua segunda derrota consecutiva na Série Sul do campeonato de juniores, ao claudicar na visita ao terreno do Belenenses, caindo assim para a 4.ª posição da classificação.

A turma encarnada realizou uma primeira parte muito apagada e permitiu que os azuis ganhassem vantagem, enquanto na segunda, apesar ter mostrado um pouco mais de determinação, faltou-lhe discernimento e a derrota acabou por concretizar-se também devido ao maior acerto dos pupilos de José Sousa.

Os azuis entraram melhor na partida e rapidamente começaram a criar oportunidades, primeiro num remate de Tomás Abreu (4’) e, depois, quando Gonçalo Monteiro (12’) obrigou André Moreira a uma boa intervenção. À terceira oportunidade, os locais chegaram mesmo à vantagem, com Tiago Pires a emendar junto à baliza um remate de Gonçalo Monteiro. Para a segunda metade, Luís Araújo colocou em campo Francisco Neto e Jair Monteiro e os encarnados passaram a ter mais bola. Todavia, o maior discernimento esteve do lado dos azuis que, já perto do final, ampliaram a vantagem, num cabeceamento de Lourenço Sousa. Já em período de compensação, Jelani Trevisan ainda reduziu.