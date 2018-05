O campeão nacional de juniores pode ficar definido já hoje. Para tal, o Benfica tem de bater o Leixões, às 17 horas, em pleno Caixa Futebol Campus. Os encarnados vão à procura de deixar as contas resolvidas a três jornadas do fim, tendo a possibilidade de recuperar um título que lhes escapa desde 2012/13.

Com 11 rondas disputadas, a equipa orientada por João Tralhão soma oito vitórias e três empates, contabilizando mais sete pontos do que o Sp. Braga, o mais direto perseguidor. Grande parte da ‘culpa’ vai para João Félix, jogador que alinhou pela equipa B antes de voltar aos juniores para assinar... 14 golos nesta fase final. A completar a lista de artilheiros das águias, que têm o segundo melhor ataque, com 24 golos – menos um do que o Sp. Braga –, estão João Filipe (3), Nuno Santos (2), Nuno Tavares (1), Luís Lopes (1), Diogo Capitão (1), Luís Pinheiro (1) e Gedson (1).